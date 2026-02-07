コーデにラフな抜け感をプラスできるスウェットパンツ。大人コーデに取り入れるコツを知りたいなら、おしゃれさんの着こなしを参考にするのが近道かも。そこで今回は「週6ユニクロを着る」という@shocogram__さんが提案する【ユニクロ】のスウェパンを使った「大人カジュアルコーデ」をご紹介します。部屋着っぽさを感じさせない着こなしをチェックしてみて。 品よく力の抜けた大人カジュアルコーデ