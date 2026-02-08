ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（NH）が行われ、高梨沙羅が出場。1本目は92メートル、2本目は96メートルで13位だった。銅メダルを獲得した18年平昌五輪以来のメダルには届かず。それでもこの大会で日本勢1号となる銅メダルを獲得した丸山希の快挙を、自分事のように喜んだ。1本目は42番目に登場。K点手前で着地し、飛距離は92メートル。121