◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】２０１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が２本目を終えて４位以下が確定し、２大会ぶりのメダルには届かなかった。またしても五輪が試練の場になった。初出場の１４年ソチ大会は金メダル有力候補として乗り込んだものの４位にとどまった。続く１８年平昌五輪では、そ