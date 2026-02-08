◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）決勝に日本は４人全員が出場。２回目を終え、木俣椋真（ヤマゼン）が１位、木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が４位、長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）が６位につけた。予選首位通過の荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）は１、２回目と転倒し１２位