気象台は、午前4時26分に、大雪警報を富山市、舟橋村、上市町、立山町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、舟橋村、上市町、立山町に発表 8日04:26時点富山県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雪警報【発表】積雪8日昼前にかけて警戒・平地6時間最大降雪量30cm■魚津市□大雪警報積雪8日昼前にかけて警戒・平地6時間最大降雪量30cm