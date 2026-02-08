気象台は、午前4時25分に、暴風雪警報を天草市、苓北町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】熊本県・天草市、苓北町に発表 8日04:25時点天草・芦北地方の海上では、8日朝から8日夕方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■天草市□暴風雪警報【発表】8日朝から8日夕方にかけて警戒風向北西・外海最大風速20m/s■苓北町□暴風雪警報【発表】8日朝から8日夕方にかけて警戒風向