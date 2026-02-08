スピードスケートの種目が始まり、女子3000メートルで地元のフランチェスカ・ロロブリジダ（イタリア）が五輪新記録となる3分54秒28で優勝した。8組目で登場し、衝撃のタイムをマーク。最終組が終わって自身の優勝が決まると、跳び上がって喜んだ。ロロブリジダは、この日が35歳の誕生日。地元イタリアの観衆も金メダリストの誕生に歓喜した。日本の堀川桃香（富士急）は4分8秒32で18位となった。