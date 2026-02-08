◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/日本時間7日)スノーボードの男子ビッグエア決勝が行われ、2回目を終えて、予選トップの荻原大翔選手が2連続転倒でメダルの可能性がなくなりました。ジャンプ台から飛び出し、繰り出す空中技の難易度や完成度などを採点するビッグエア。6人の審判がそれぞれ100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた平均点で競います。決勝では3本を滑り、