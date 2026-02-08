【リビーニョ共同】スノーボード男子ハーフパイプで2連覇が懸かる平野歩夢（TOKIOインカラミ）が7日、公式練習が始まる前日に行われた、形状などを確認する本番会場のテスト滑走に参加した。1月に複数箇所の骨折などを負い、状態が懸念されるが、4回滑ってパイプの感触を確かめ「体は何とか大丈夫。（回復力に）僕もびっくりです」と安堵した様子で話した。平野歩はスイスで行われた1月17日のワールドカップで板が折れるほど激