ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３０）が７日、都内で初の写真集「Ｌａｔｉｄｏ（ラティード）」（集英社）の発売記念取材会を行った。３０歳を記念し、スペイン・サンセバスチャンで撮影。点数を聞かれると「２５０点です！想像していたものよりはるかにすてきなものができた」と笑顔を浮かべた。当初、写真集は「選択肢になかった」が、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３２）から「『写真集出した方がいいよ』とぽ