気象台は、午前4時18分に、なだれ注意報を広島市佐伯区に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】広島県・広島市佐伯区に発表（雪崩注意報） 8日04:18時点南部では、風雪や高波と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。広島県では、大雪や落雷、なだれ、低温、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■広島市佐伯区□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意