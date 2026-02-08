東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が7日に放送されたTBS系「いくらかわかる金？」（後8・54）に出演。売れっ子芸人が社会科の教員免許を持っていることに驚く場面があった。今回は好評企画「クイズ40&20！クイズ王・伊沢は賞金をいくら稼げる？」が放送された。同企画は東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司が人気芸能人とタッグを組み、制限時間は60秒で共演者が40秒、伊沢が20秒で解答し