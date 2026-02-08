お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（49）が8日までに自身のインスタグラムを更新。相方・内間政成（49）とまさかのペアルックだったことを報告した。真栄田は「服、色違いでかぶった」と、自身は黒で相方・内間がネイビーの色違いで一緒のデザインの服装をしたペアルックショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「お揃いいいですね！似合ってます」「仲良し」「かわいい」「仲良しすぎる」といったコメントが