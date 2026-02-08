米男子ゴルフのフェニックス・オープン第2日第1ラウンドの残りと第2ラウンドが6日にアリゾナ州・TPCスコッツデール（パー71）で行われ、日没サスペンデッドとなった。順位は暫定。久常涼（23＝SBSホールディングス）が63で回り通算11アンダーで単独首位に立った。松山英樹（33＝LEXUS）は64で回り10アンダーの1打差2位。68の金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）、1ホールを残す中島啓太（25＝フリー）は3アンダーの37位。平田