多くの人が集まる場所へ行くと、ちょっとしたトラブルに巻き込まれることがありますよね。筆者の友人・M紀も、多くの保護者が集まる孫の保育参観で思いがけないトラブルに遭遇したそうです。M紀がドン引きしたというエピソードをご紹介しましょう。 夫婦の楽しみ 私は夫と2人暮らし。結婚した息子が近くに住んでいて、孫にも恵まれ、穏やかな生活を送っていました。 昨年の10月、私たち夫婦は息子に声をかけてもらい、