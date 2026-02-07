年末年始はどこで過ごしましたか？ 近年はますます多様化していますよね。今回は年末年始にまつわる、筆者の知人の体験談をお届けします。息子夫婦が家に遊びに来た際、「年末年始にはこちらに滞在しない」宣言をされた知人。寂しさと憤りが消えないまま迎えた年末、なんと息子の妻が車で現れて！？ 「年末年始は義実家には滞在しません」