ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が７日、都内で「菊池風磨１ｓｔ写真集『Ｌａｔｉｄｏ』」（集英社刊）の発売記念取材会を開催。写真集撮影期間の「鼓動が高鳴った」出来事を明かした。自身初のソロ写真集は、３０歳を迎えた昨年にスペインで撮影。タイトルの「Ｌａｔｉｄｏ」はスペイン語で「鼓動」を意味しており、「３０年の中で、鼓動が高鳴る瞬間もあれば、落ち着く瞬間もある。そんな鼓動を感じてもらえるような写真集になっ