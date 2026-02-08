ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が７日、都内で「菊池風磨１ｓｔ写真集『Ｌａｔｉｄｏ』」（集英社刊）の発売記念取材会を開催。撮影を行ったスペインでの思い出を振り返った。自身初のソロ写真集は、３０歳を迎えた昨年にスペインで４泊かけて撮影。「候補の中で、一番最初にピンときた」と撮影地として選んだ理由を明かした。片道２０時間近くかかる長旅だったが、「その道のりも楽しかった」と笑顔。特に食事には感銘を受けた