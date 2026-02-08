「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の菊池風磨（３０）が７日、都内で「菊池風磨１ｓｔ写真集『Ｌａｔｉｄｏ』」（集英社刊）の発売記念取材会に出席した。ファン待望の初のソロ写真集は、昨年「候補の中で、一番最初にピンときた」というスペイン・サンセバスチャンで撮影。タイトルの「Ｌａｔｉｄｏ」はスペイン語で「鼓動」を意味しており「読んでくれている方の鼓動も高鳴ってくれたらうれしい」と笑顔を見せた。３０歳の節目での発売