気象台は、午前3時57分に、なだれ注意報を米子市、南部町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・米子市、南部町に発表（雪崩注意報） 8日03:57時点鳥取県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□大雪警報積雪8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量45cm・平地12時間最大降雪量35cm□なだれ注意報10日にかけて注意