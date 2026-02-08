気象台は、午前3時57分に、大雪警報を松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町に発表しました。またなだれ注意報を浜田市、安来市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市などに発表 8日03:57時点隠岐では8日昼過ぎまで、東部、西部では8日昼前から8日夕方まで、大雪に警戒してください。【警報（発