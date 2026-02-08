リュージュ男子1人乗り、2回目に臨む小林誠也＝7日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）7日のリュージュ男子1人乗りは1、2回戦を終え、小林誠也（中外印刷）は合計1分49秒324で23位だった。ランゲンハン（ドイツ）が合計1分45秒826でトップ。8日の3、4回戦の合計タイムで順位が決まる。4回戦には3回戦終了時の20位までが進む。（共同）