「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル・決勝」（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）１本目が行われ、今季Ｗ杯６勝を挙げ総合２位につける丸山希（２７）＝北野建設＝は９７メートルを飛び、１３５・７点で３位につけた。トップのストロム（ノルウェー）とは１・２点差で、１８年平昌五輪の高梨沙羅（銅メダル）以来２人目のメダル獲得、金メダルも射程圏にとらえた。３大会連続