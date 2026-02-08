気象台は、午前3時44分に、大雪警報を宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市日光、日光市足尾、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、那珂川町に発表しました。またなだれ注意報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】栃木県・宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市