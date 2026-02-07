【ラ・リーガ第23節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 3-0(前半1-0)マジョルカ<得点者>[バ]ロベルト・レバンドフスキ(29分)、ラミネ・ヤマル(61分)、マルク・ベルナル(83分)観衆:44,301人