気象台は、午前3時33分に、大雪警報を西脇市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町、多可町、神河町、佐用町に発表しました。またなだれ注意報を朝来市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】兵庫県・西脇市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町、多可町などに発表 8日03:33時点兵庫県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□大雪警報積雪8日夜のはじめ頃に