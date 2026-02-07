◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日プレダッツォ・ジャンプ競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が7日（日本時間8日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われた。メダル獲得の期待がかかる49番目スタートの丸山希（27＝北野建設）は1回目に97メートル、135・7点で3位につけた。トップのストレム（