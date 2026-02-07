どんなに近しい仲であっても言ってはいけないことや失礼にあたることはしてはいけません。それは親子ほど関係が近くても同じだと考えます。筆者の知人は母親と普段とても良好な関係を築けています。しかしそんな親子関係であっても、産前産後の『あの言葉』だけはいまでも忘れられずにしこりが残っているのです……。今回は何年も経ったいまでも筆者の知人が忘れられないと言う母とのエピソードを紹介します。 名付け 第