ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒルが行われ、高梨沙羅が出場した。前回の北京五輪はジャンプ混合団体で、まさかのスーツ規定違反で失格。涙を流し、一時は引退を考えたどん底から這い上がり、再び五輪の空を飛んだ。全体の42番目に登場。K点手前で着地し、飛距離は92メートル。暫定7位となった。4年前の悪夢を忘れない。2022年北京五輪。