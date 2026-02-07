◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）ノルディックスキー競技の先陣を切って、ジャンプ女子個人ノーマルヒルがスタート。日本勢で１８年平昌五輪の銅以来２大会ぶりのメダルを目指す高梨沙羅（クラレ）は、１回目で、９２・０メートルを飛び、１２１・５点で、飛び終えた時点で７位につけた。高梨は、前回２２年北京五輪では混合団体でスーツの規定違反で失格、雪