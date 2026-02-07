◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日（2026年2月7日コルティナ・スライディングセンター）リュージュ男子1人乗りの1、2回戦が7日（日本時間8日）に行われ、22年北京五輪代表の小林誠也（24、中外印刷）が日本から同競技唯一の代表として出場。1日目の競技で2大会連続出場の小林は1回目の滑走で54秒679の24位、2回目の滑走は1本目を上回る54秒645で23位だった。2本合計1分49秒324の23位で8日（同9日）に行われる2日目に挑む