◆ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー・スロープスタイル女子（７日、リビーニョ）【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】女子の近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が、予選のスタート直前に無念の棄権となった。５日の公式練習中に転倒して負傷し、救急車で搬送されていた。右膝を痛めて棄権した２０２２年北京五輪に続き、２大会連続でスタート位置に立てない悲劇に襲われた。テレビインタビューで、涙を