プレミアリーグ第25節が7日に行われ、アーセナルとサンダーランドが対戦した。アーセナルは現在、2位マンチェスター・シティに勝ち点「6」差をつけて首位を独走中。公式戦ではここ10試合でわずか1敗のみと、高いパフォーマンスを安定して発揮している。対するサンダーランドも、直近の公式戦10試合で2敗のみ。敵地での首位との対戦だが、勝ち点を少しでも積み上げたいところだった。試合は、アーセナルがボールをコントロー