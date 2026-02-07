「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル」（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）トライアルラウンドが行われた。２大会ぶりのメダルを狙う日本勢では今季Ｗ杯６勝を挙げ総合２位につける丸山希（２７）＝北野建設＝は、９９メートルを飛び、１０１・８点で全体３位だった。トップはニカ・プレブツ（スロベニア）で１０３メートルを飛んだ。４大会連続五輪出場となった１８年平昌五輪