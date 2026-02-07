ソフトバンクに新加入した台湾出身の徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が22、23日の野球日本代表「侍ジャパン」との壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）で実戦デビューする方向であることが7日、分かった。今月下旬のソフトバンク1軍の台湾遠征にも同行し、25日に台湾プロ野球の中信兄弟、26日に台湾代表と戦う交流試合での登板も予定されている。「台湾でホークスのユニホームを着られるのは光栄。台湾のファンも