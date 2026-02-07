プレミアリーグ 25/26の第25節 ボーンマスとアストンビラの試合が、2月8日00:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。 ボーンマスはエバニウソン（FW）、Rayan（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、エミリアーノ