プレミアリーグ 25/26の第25節 フラムとエバートンの試合が、2月8日00:00にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはラウル・ヒメネス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）、ハリー・ウィルソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリ&#1254