エールディヴィジ 25/26の第22節 ＮＥＣとヘラクレス・アルメロの試合が、2月8日00:30にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。 ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、ワリド・ウルドシフ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所