◆第１回アブダビゴールドカップ・リステッド（２月７日、アブダビ競馬場・芝１６００メートル、良）日本から参戦したシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）での勝利にＳＮＳが沸いている。今年、新設されたＵＡＥの賞金総額１００万米ドル（約１億５６００万円）のリステッド競走は１５頭立て（ウィットネススタンドが競走除外）で行われ、シュトラウスが海外初勝利。昨秋、オー