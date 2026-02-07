ドジャース・大谷が2月下旬予定の侍ジャパン合流前にライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板する見通しであることが6日（日本時間7日）、分かった。マーク・プライアー投手コーチが米ポッドキャスト「ドジャース・テリトリー」に出演し「可能であれば（3月の）WBC前に実戦形式で打者相手に何度か投げられれば理想的」と語った。日本を世界一に導いた23年のWBCは二刀流登録だったが、今大会は投手として保険が適用されなかったも