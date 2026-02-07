カブス・鈴木がアリゾナ州メサのキャンプ施設で自主トレ。遠投は早くも80メートルほどまでに達するなど順調そのものだった。昨季はメジャー4年目で日本選手の右打者歴代最多となる32本塁打を放ち、103打点をマーク。一方で右翼の座を奪われDHに甘んじ「下手くそですから」と雪辱に燃えていた。今季は昨季右翼のタッカーがドジャースへ移籍し、再び定位置を任されることが濃厚。WBCでも右翼が最有力で、遠投後は室内で約50分