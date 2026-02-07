◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子 3000メートル(大会2日目/現地7日)スピードスケートの日本勢の初陣を切った女子3000メートルの堀川桃香選手は、6組目に登場し、4分08秒32の18位で終えました。堀川選手は、「イタリアに来てから調子が良い感じに上がってきていたので、すごく悔しい」と振り返ります。メダルの期待される女子チームパシュートにもエントリーされており、「この悔しい思いは今日で最