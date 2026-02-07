ノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒルが７日（日本時間８日）に行われる。会場には日本勢の応援団も続々集結している。中でもオレンジのポンチョを着てひときわ目を引くのが、葛西紀明や岡部孝信といった名選手を輩出する伊藤有希（土屋ホーム）の故郷、北海道・下川町の応援団だ。この風景は冬季五輪ではもうおなじみ。今回は町長をはじめ、総勢１２人が駆けつけた。町民のメッセージが書かれた横断幕４枚を