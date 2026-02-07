ミラノ・コルティナオリンピックは７日（日本時間８日未明）、スピードスケートの競技が始まり、女子３０００メートルは日本から唯一出場した堀川桃香（富士急）が、４分８秒３２で２０人中１８位だった。優勝は、地元イタリアのフランチェスカ・ロロブリジダ（３５）で３分５４秒２８の五輪新だった。今季のワールドカップでは総合９位と振るわなかったが、前回北京大会はこの種目銀、マススタート銅の実力を地元での晴れ舞台