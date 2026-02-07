女子3000メートル滑走する堀川桃香＝ミラノ（共同）7日のスピードスケート女子3000メートルで堀川桃香（富士急）は4分8秒32で18位だった。前回2位のロロブリジダ（イタリア）が五輪新記録の3分54秒28で金メダルを獲得した。（共同）女子3000メートル滑走するフランチェスカ・ロロブリジダ＝ミラノ（共同）