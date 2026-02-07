日本―ドイツ第2ピリオド、競り合う小山（左）＝ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日（7日）競技が本格スタートし、フリースタイルスキー女子スロープスタイル予選で古賀結那（城北信用金庫）が18位となり、上位12選手による決勝進出を逃した。近藤心音（オリエンタルバイオ）は棄権した。アイスホッケー女子1次リーグB組の日本は2戦目でドイツに2―5で敗れ、1勝1敗。ノルディックスキー女子距離複合の土屋正恵（