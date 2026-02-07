◆第１回アブダビゴールドカップ・リステッド（２月７日、アブダビ競馬場・芝１６００メートル、良）今年、新設されたＵＡＥの賞金総額１００万米ドル（約１億５６００万円）のリステッド競走は１５頭立て（ウィットネススタンドが競走除外）で行われ、日本から参戦したシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が海外初勝利を成し遂げた。昨秋、オーストラリアに遠征した前走のラッセルボールディングＳ６着に続き