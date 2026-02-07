ブンデスリーガ 25/26の第21節 フライブルクとブレーメンの試合が、2月7日23:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。 フライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ヨハン・マンザンビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、ユスティン・エンジンマー