ブンデスリーガ 25/26の第21節 ザンクトパウリとシュツットガルトの試合が、2月7日23:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。 ザンクトパウリは安藤 智哉（DF）、マルティン・カールス（FW）、マティアス・ラスムーセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダ