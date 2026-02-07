雪と氷の祭典、第25回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心にイタリア国内4カ所で同時に開会式を行い、開幕した。開会式は、ミラノらしい最先端のファッションと演出、そして音楽に彩られた。開始から約40分後に始まった選手入場。イタリア語で「GIAPPONE」と表記される日本は、34番目に登場した。メイン会場のサンシーロでは、スピードスケー